Водитель Audi сбил женщину в центре столицы

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В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину на наземном переходе. Инцидент произошел на улице Палиха. Пострадавшая была доставлена в больницу с незначительными травмами.

Водитель автомобиля Audi сбил женщину на наземном пешеходном переходе на улице Палиха. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Около 18:30 на улице Палиха в районе дома №2 водитель автомобиля Audi A6 допустил наезд на женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

После данного инцидента женщина была доставлена в больницу с незначительными травмами.

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