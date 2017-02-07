В Якутске мужчина насмерть замерз на крыльце дома престарелых

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Вопиющий случай в Якутске. Прямо у порога дома престарелых и инвалидов от переохлаждения умер один из его постояльцев. 42-летний мужчина не смог попасть внутрь помещения - ему просто не открыли дверь, несмотря на то, что погибший несколько часов пытался достучаться до охраны. Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников учреждения уголовное дело по статье "Халатность".

Сейчас в доме престарелых и инвалидов идут обыски. Следователи ищут любые зацепки, чтобы понять, по чьей халатности, человек, барабанивший в дверь на протяжении шести часов, так до людей и не достучался, передает "ТВ Центр".

"Следственными органами проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти мужчины назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Семён Евстафьев действительно выходил вечером на прогулку. По словам свидетелей, вроде бы отпрашивался к другу, с ночевкой. Однако решил вернуться в приют. Камера наблюдения закреплена прямо над крыльцом - мужчину, который пытается попасть домой, не увидеть было невозможно.

Показания уличного градусника стремительно падали: ночь в Якутске выдалась морозной: минус 39 с ветром. Семён Евстафьев кутается, потом делает еще несколько попыток докричаться.

На часах 23:27. Больше 42-летний мужчина на ноги не поднимется. Еще попробует доползти до двери. В агонии снимет куртку. Одеться сил у инвалида уже не хватит. За ночь охрана интерната должна была, как минимум, 3 раза обойти территорию. Однако никого, кроме замерзающего человека, камера наблюдения не запечатлела. Не хватились жильца и сотрудники приюта.

Окоченевшего от холода пациента заметили только перед рассветом. Работники пощупали пульс, достали даже носилки. Но шансов спасти мужчину не оставалось. На часах к тому времени было уже 05:50 утра.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".