Роскомнадзор разблокировал сайт YouPorn

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YouPorn исключен Роскомнадзором из реестра запрещенных сайтов. Это произошло в связи с получением ведомством определения об отмене решения суда Владивостока. Данный портал был включен в список запрещенных в сентябре прошлого года за распространение контента порнографического характера.

Роскомнадзор исключил YouPorn из единого реестра запрещенных сайтов. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

Мы исключили страницу сайта youporn из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 7 февраля 2017 г.

Отмечается, что данный портал был включен в список запрещенных в сентябре прошлого года за распространение контента порнографического характера.

В свою очередь, во вторник провайдеры по распоряжению Роскомнадзора начали блокировку сайта с порноконтентом Brazzers. Он был включен в реестр запрещенных сайтов на основании решения Большеглушицкого районного суда Самарской области, принятого в октябре 2016 года.

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