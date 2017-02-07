Лавров пригласил нового главу МИД Германии в Россию

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Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили активизацию работы "нормандской четверки". Также стороны затронули тему предстоящих встреч в Бонне и Мюнхене.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим германским коллегой и вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"В развитие состоявшегося в тот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обсудили шаги по более активному задействованию "нормандского формата" для реализации минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, министры затронули тему текущего состояния отношений Москвы и Берлина. Еще они обсудили график предстоящих политических контактов и крупных многосторонних мероприятий, в том числе встречу глав МИД стран-участниц "Группы двадцати" в Бонне, которая пройдет с 16 по 17 февраля, а также Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля.

Также Лавров пригласил Габриэля посетить Россию с визитом в удобные для него сроки.

Ранее 7 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону обострение конфликта в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны высказались за скорейшее восстановление режима прекращения огня, а также договорились об организации в ближайшее время встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД.

Габриэль был назначен на пост главы МИД Германии 27 января 2017 года. На этом посту он сменил Франка-Вальтера Штайнмайера, выдвинутого на пост президента страны от партии "Христианско-демократический союз Германии".

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