США аннулировали визу украинского радикала Ляшко

Теги: сша Украина визы ляшко

Соединенные Штаты аннулировали визу украинского депутата Олега Ляшко, которую он получил около месяца назад. По мнению лидера Радикальной партии, это могло произойти из-за неприятия им нового меморандума МВФ, "который консервирует статус Украины как сырьевой колонии".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что США аннулировали его десятилетнюю визу, полученную около месяца назад. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона. А у меня инструкции от Украинского народа - требовать от США выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму. В противном случае Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя", - отметил Ляшко.

Кроме того, депутат добавил, что на решение отменить визу также могла повлиять его позиция категорического неприятия нового меморандума МВФ, который "который консервирует статус Украины как сырьевой колонии".

Читайте также:

Украинские СМИ назвали дату нового Майдана в Киеве

Лавров назвал позицию Трампа по Украине "качественным сдвигом"

В СБУ опровергли информацию о запрете Садальскому въезда на Украину