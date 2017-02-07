СБ ООН отказался поддержать Украину на заседании по Донбассу

Теги: оон сша великобритания Украина чуркин

Страны-члены Совбеза ООН отказались поддержать Украину на заседании, посвященном ситуации в районе Авдеевки в Донбассе. По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, Киев поддержали только США и Великобритания.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что Украина осталась без поддержки стран-членов Совбеза всемирной организации на заседании, посвященном ситуации в районе Авдеевки в Донбассе. Он отметил, что Киев поддержали только США и Великобритания.

По его словам, остальные страны заявили, что минские договоренности должны быть выполнены, передают "Известия".

Также он сказал, что постпред США при ООН Никки Хейли представила в СБ "стандартную позицию" Соединенных Штатов. Однако тон ее заявлений сильно отличался, добавил Чуркин. В частности, дипломат отметил слова Хейли о том, что она не хочет испортить отношения с Москвой.

Кроме того, обострение ситуации в Авдеевке может быть провокацией, призванной помешать развитию отношений США и России, сказал Чуркин в интервью телеканалу RT.

7 февраля авторитетный американский журнал Foreign Policy написал, что Киев, обвиняющий ополченцев самопровозглашенных республик и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сам причастен к разжиганию конфликта.

Читайте также:

США аннулировали визу украинского радикала Ляшко

Украинские СМИ назвали дату нового Майдана в Киеве

Меркель: санкции с России не будут сняты из-за ситуации на Украине

Лавров назвал позицию Трампа по Украине "качественным сдвигом"