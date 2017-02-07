Российского блогера Лапшина экстрадировали в Азербайджан

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Александр Лапшин был доставлен специальным рейсом из Минска в аэропорт Баку. В декабре прошлого года его задержали правоохранительные органы Белоруссии по запросу Азербайджана. Ранее сообщалось, что блогер был объявлен в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха.

Российского блогера Александра Лапшина во вторник вечером экстрадировали в Баку специальным авиарейсом из Минска. Об этом сообщает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на решение о его выдаче Азербайджану.

Блогер Александр Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В декабре 2016 года его задержали правоохранительные органы Белоруссии. Под стражу он был взят по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха.

В 2015 году Лапшину удалось попасть в Азербайджан, несмотря на запрет. На границе он предъявил украинский паспорт, где его имя было записано как "Олександр". Также сообщалось, что Лапшин публично критиковал власти Азербайджана.

Против его экстрадиции ранее выступил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан России, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал он, комментируя дело Лапшина.

Ранее блогера в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.

20 января Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции гражданина России Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом объявил официальный представитель белорусской прокуратуры Петр Киселев.

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