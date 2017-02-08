Подразделения ПВО Москвы привели в высшую степень боеготовности

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Минобороны внепланово проверило боеготовность ПВО Москвы. Учения коснулись дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С". Подразделения должны развернуть технику, проконтролировать функционирование аппаратуры, после чего заступить на боевое дежурство.

Подразделения ПВО, обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки боеготовности ВКС, объявленной по поручению президента Владимира Путина накануне, передает "Интерфакс".

По тревоге подняли дивизионы "С-300", "С-400" и "Панцирь-С". В сообщении Минобороны подчеркивается, что расчеты должны приступить к развертыванию техники и проведению контроля функционирования аппаратуры, а после этого заступить на боевое дежурство.

Накануне Путин приказал проверить ВКС. Такое решение было принято для оценки подготовки органов военного управления и российских войск к выполнению учебно-боевых задач.

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