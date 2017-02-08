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Белый дом ищет помощника пресс-секретарю президента Шону Спайсеру, который в первые дни работы разругался с половиной журналистов страны. Сейчас он совмещает две должности — представителя Белого дома и директора по коммуникациям. Вторую позицию у него хотят забрать.

Свою оценку событий на юго-востоке Украины дал президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News, он не стал обвинять во всём Москву, а отметил, что сначала хочет разобраться в ситуации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На вопрос, не оскорбило ли главу Белого дома то, что возобновление боевых действий в Донбассе произошло сразу после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, Трамп ответил отрицательно.

Желание американского лидера для начала вникнуть в суть проблем на Украине высоко оценил глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал это "качественным сдвигом" по сравнению с позицией предыдущей администрации Белого дома, которая неизменно выгораживала киевские власти.

Вместе с тем, как пишут американские СМИ, Дональд Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре. Это стало итогом двух недель работы Шона Спайсера. Сейчас он занимает две должности — пресс-секретаря и директора по коммуникациям. За это время Спайсер умудрился разругаться с половиной журналистов. Сейчас ему ищут помощника, который станет новым директором по связям с прессой.