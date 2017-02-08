МЧС развернуло на дорогах пункты обогрева из-за морозов

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Из-за сильных морозов МЧС развернуло на дорогах Центрального и Приволжского округов пункты обогрева. В некоторых районах температура минувшей ночью опускалась до 30 градусов.

Сильные морозы пришли в центральную Россию, передает "ТВ Центр". По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха может опуститься на 12 градусов ниже климатической нормы. Холодно в Челябинской и Саратовской областях, там отменены занятия в младших классах.

На федеральных дорогах в Центральном и Приволжском округах МЧС развернуло мобильные пункты обогрева, где автомобилисты могут получить горячее питание, теплые вещи и топливо для машин. В Костромской области 25-градусные морозы продержатся ближайшие три дня. На трассах спасатели и сотрудники ГИБДД усилили патрулирование.

Экстренное предупреждение введено в Башкирии. В республике столбики термометров опустятся до минус 30 при порывах ветра до 16 метров в секунду. Там, а также в Татарстане и Оренбуржье, накануне дорожные службы ликвидировали последствия сильного снегопада. Дороги расчищали более четырехсот единиц техники.

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