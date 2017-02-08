Красноярский суд запретил сайт заказных убийств

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Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, распространявший информацию о заказе убийств. По данным прокуратуры региона, вход на портал не требовал регистрации и пароля. С его содержанием мог ознакомиться любой желающий.

Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, распространявший информацию о возможности заказать убийство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

С заявлением в суд обратилась прокуратура города. По данным надзорного ведомства на сайте рекламировался способ совершения убийств.

"Размещение такой информации является незаконным и нарушает права, как неопределенного круга лиц, так и Российской Федерации, на защиту основ конституционного строя и нравственности, отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан, в том числе несовершеннолетних", - отметили в региональной прокуратуре.

При этом, по данным надзорного ведомства, вход на сайт был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием портала мог любой пользователь. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории России.

"Решением суда Центрального района от 10 января 2017 года заявление прокурора удовлетворенно", - отметили в прокуратуре.

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