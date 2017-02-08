08:25, 08 февраля 2017

Собака бойцовской породы покусала двух женщин в Москве

Теги:  животные  нападение  Происшествие  москва

Собака бойцовской породы атаковала двух женщин на юго-востоке Москвы. В результате инцидента одна женщина была госпитализирована с укусами лица, а вторая находится в квартире с травмами.

На юге-востоке Москвы в квартире на двух женщин напала собака бойцовской породы, передает АГН "Москва".

Инцидент, в результате которого одна женщина была госпитализирована с укусами лица, а вторая находится квартире с травмами, произошел на улице Газопровод во вторник вечером. Животное заблокировали в одной из комнат квартиры.

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