Собака бойцовской породы покусала двух женщин в Москве
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Собака бойцовской породы атаковала двух женщин на юго-востоке Москвы. В результате инцидента одна женщина была госпитализирована с укусами лица, а вторая находится в квартире с травмами.
На юге-востоке Москвы в квартире на двух женщин напала собака бойцовской породы, передает АГН "Москва".
Инцидент, в результате которого одна женщина была госпитализирована с укусами лица, а вторая находится квартире с травмами, произошел на улице Газопровод во вторник вечером. Животное заблокировали в одной из комнат квартиры.
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