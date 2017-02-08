В ДНР предложили план урегулирования ситуации в Донбассе

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Командование сил Донецкой народной республики представило план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Документ, предусматривающий прекращение огня, запрет любых наступательных действий и отвод тяжелых вооружений, согласован с ОБСЕ. В Донбассе тем временем продолжаются обстрелы.

Обстановка напряженная — такова характеристика нынешней ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Число обстрелов и прямых боестолкновений немного снизилось, но мирные жители пока не могут спокойно спать по ночам в своих домах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Авдеевской промзоне идут позиционные бои. Здесь ВСУ переходит к своей излюбленной тактике по растягиванию линии фронта. Под ударами уже Зайцево на северо-западе республики. Вдоль всей линии соприкосновения с украинской стороны фиксируется перемещение тяжелой техники. В руководстве народных республик всерьез опасаются, что Киев готовит очередную вооруженную провокацию, с целью обвинить ополчение и Россию в развязывании войны. Так было перед Новым годом возле Дебальцева. И полторы недели назад в Авдеевской промзоне.

На краю катастрофы продолжает оставаться Донецк, Макеевка и близлежащие населенные пункты. Окончательно обстрелы украинская сторона не прекратила. Помимо этого, началась полная торговая блокада. Железнодорожные составы между республиками и Украиной не ходят уже больше 20 дней. Радикалы, парализовавшие движение, судя по всему, готовы взяться за оружие, если им будут мешать правоохранительные органы. Активист Майдана и депутат верховной рады Владимир Парасюк призвал побратимов не бояться.

Последствия блокады Донбасса и для энергетики Украины могут быть достаточно печальными. Украинские ТЭС, работающие преимущественно на угле, который завозится из ДНР и ЛНР, при его дефиците приостановят работу. Действия киевских радикалов выйдут боком самому Киеву.

Дмитрий Гусев, Никита Васильев. "ТВ Центр".