В Киеве разгромили выставку о последствиях "майдана"

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В киевском Центре визуальной культуры погромщики уничтожили работы на выставке "Утраченная возможность", посвященной негативным последствиям "майдана". Нападавшие также избили охранника галереи. Как сообщили в Центре визуальной культуры, полиция, которую вызвали во время погрома, приехала только через полчаса.

В киевском Центре визуальной культуры погромщики уничтожили выставку художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", посвященную негативным последствиям "майдана" в 2014 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт украинского "Общественного радио".

"Мы с коллегой закрылись в комнате. Наш друг, который охранял, он остался. Они его побили, глаза залили баллоном. Потом они уничтожили все работы. Уничтожили даже наш обогреватель. Все это время, 5 минут пока они были в офисе, они трясли наши двери, хотели выломать, к счастью не удалось это сделать. Все это время мы вызывали полицию, но она приехала через полчаса", - сообщила сотрудница Центра визуальной культуры.

Художник Чичкан живет и работает в Киеве. Он известен своими левыми и анархическими взглядами. Выставка "Утраченная возможность" посвящена войне и ситуации на Украине после "майдана". Автор считает события 2014 года "упущенной возможностью осуществить социальную революцию".

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