При пожаре в центре Москвы погиб один человек

Теги: пожар Происшествие москва

Один человек погиб в результате пожара в административном здании в центре Москвы, где горели лакокрасочные материалы. Инцидент произошел в среду ночью по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3. Причиной возгорания могли стать слесарные работы.

Пожар в административном здании в центре Москвы, где горели лакокрасочные материалы, унес жизнь одного человека. Об этом говорится в сообщении МЧС по Москве.

Инцидент произошел в среду ночью по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3. Как пишет Life, причиной возгорания могли стать слесарные работы. Днем 7 февраля в здании прорвало трубу, и слесарь остался ее чинить.

Читайте также:

Собака бойцовской породы покусала двух женщин в Москве

В Якутске мужчина насмерть замерз на крыльце дома престарелых

Водитель Audi сбил женщину в центре столицы