Меркель родила от козла Тимура

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Козел Тимур из Приморья стал папой — первенца ему родила коза Меркель из Московской области. Имя новорожденному пока не дали. Вскоре Меркель с козленком отправятся домой, в Подмосковье.

Коза Меркель из Московской области родила козленка от известного своими отношениями с тигром козла Тимура из Приморского сафари-парка. У пары родился мальчик. Имя новорожденному пока не дали. Как говорят в сафари-парке, с этим будут определяться хозяева Меркель.

По данным Life, сейчас коза с сыном живут отдельно от Тимура. Отца к семье пока не пускают. Уже скоро Меркель с козленком отправятся обратно в Подмосковье.

Козел Тимур стал известен после того, как подружился с тигром Амуром, для которого должен был стать обедом. За их отношениями с придыханием следила вся страна. Поначалу Амур и Тимур отлично ладили, но в начале 2016 года дружеская идиллия была нарушена — козел, заигравшись, попытался боднуть тигра. Хищник такого стерпеть не смог и напал на Тимура.

После этого инцидента животных расселили, а Тимур отправился в Москву на лечение. В середине 2016 года было решено, что козел и тигр больше никогда не встретятся в одном вольере.

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