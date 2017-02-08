Учитель пожаловался в Генпрокуратуру на "измышления" Поклонской

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Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генпрокуратуру два заявления, в которых пожаловался на "измышления" депутата Госдумы Натальи Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь".

Алексей Учитель просит прокуроров проверить "измышления" депутата Госдумы Натальи Поклонской о фильме "Матильда". Его адвокат направил два заявления в Генпрокуратуру. Одно из них касается организации "Христианское государство - Святая Русь", ранее угрожавшей кинотеатрам "принять меры с беззаконием" в случае выхода ленты на экраны.

Как сообщает агентство ТАСС, в распоряжении которого находятся копии заявлений, Учитель просит "оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской". Режиссер также просит проверить православных активистов из "Христианского государства" на экстремизм.

Ранее за Учителя вступились известные кинематографисты. Они написали коллективное письмо о недопустимости цензуры. В частности, свою подпись под ним поставили Андрей Прошкин, Андрей Смирнов, Борис Хлебников, Алексей Попогребский и Авдотья Смирнова. До этого с критикой на РПЦ и Поклонскую обрушился Станислав Говорухин. По его словам, непонятно, как можно "проверить то, чего еще нет".

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