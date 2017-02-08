Вице-президент фитнес-сети расстрелял водителя из-за мелкого ДТП

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Вице-президент сети фитнес-клубов "Спортлэнд" Илья Царьков из-за мелкого ДТП на стоянке в Москве выстрелил в голову водителю автомобиля. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. ГИБДД устанавливает виновника аварии. В отношении Царькова ведется доследственная проверка.

В Москве вице-президент сети фитнес-клубов "Спортлэнд" Илья Царьков применил травматическое оружие из-за мелкого ДТП на автостоянке. Об этом сообщил портал Life.

По его данным, в ходе словесной перепалки со вторым водителем Царьков выстрелил оппоненту в голову из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, пробитой барабанной перепонкой, ранами скулы и околоушной области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника ДТП. Они уже опросили обоих участников аварии. В отношении Царькова проводится доследственная проверка.

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