В Донецке при взрыве погиб командир ополченцев Гиви

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В результате теракта в Донецке убит командир отряда ополчения "Сомали" Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви". Об этом сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики. Гиви погиб при взрыве в своем кабинете на базе отряда.

В Донецке убит командир подразделения ополченцев "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви". Об этом сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики. Смерть командира ополченцев наступила в результате теракта в среду утром.

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса", - говорится в сообщении военных ДНР.

На месте теракта работает следственная группа. По данным Life, Гиви был взорван в своем кабинете на базе "Сомали" в Донецке.

На прошлой неделе сообщалось, что Толстых получил ранение во время боев в Авдеевке. Сам он утверждал, что ранение не опасное.

В октябре прошлого года в результате взрыва в лифте жилого дома погиб командир батальна "Спарта" Арсен Павлова, известный как "Моторола". В ДНР в убийстве ополченца обвинили СБУ.

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