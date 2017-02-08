В школах упростят изучение фонетики русского языка

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В программе младших классов по русскому языку могут существенно сократить раздел "Фонетика". Освободившиеся часы предлагают использовать для развития навыков письменной и устной речи.

В школьной программе по русскому языку будет значительно сокращен раздел "Фонетика", а освободившиеся учебные часы планируется потратить на развитие у учеников навыков устной и письменной речи, пишет газета "Известия".

Как пояснили изданию в Минобрнауки, это может произойти из-за того, что умение писать фонетическую транскрипцию не вошло в требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах.

ФГОС для младших и 5-6 классов были утверждены при прежнем руководстве Минобрнауки, однако нынешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

Конкретные требования к знаниям и умениям по каждому школьному предмету разрабатываются специалистами с осени минувшего года, и в некоторых вопросах эксперты уже достигли взаимопонимания. В частности, таким вопросом является фонетический анализ слов.

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