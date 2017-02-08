Безпалько: Порошенко создает глобальную провокацию в Донбассе

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Командование Донецкой народной республики представило план нормализации обстановки в Донбассе. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений. Киев, который сам провоцирует обострение конфликта, что признают даже американские СМИ, эти предложения игнорирует.

Петр Порошенко находится в состоянии человека, управляющего страной в глубоком социально-экономическом кризисе. Такое мнение высказал член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. По его мнению, единственный способ для Порошенко отвлечь от этого кризиса – это война.

"На нее же можно списать все коррупционные схемы и все остальные отрицательные моменты общественно-политической жизни. Он хочет создать глобального рода провокацию", - заявил эксперт.

Полную версию комментария Богдана Безпалько смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"