МВД и ФСБ пресекли деятельность хакерской группы

Теги: фсб хакер мвд Происшествие россия

Министерство внутренних дел совместно с ФСБ пресекли деятельность хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах России. Они занимались хищением средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений с 2013 года. За время своей деятельности 50 хакеров перевели с банковских счетов более миллиарда рублей.

Министерство внутренних дел совместно с ФСБ пресекли деятельность хакерской группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Совместная операция была проведена в мае 2016 года.

Члены хакерской группы проживали в 17 регионах страны и занимались хищениями средств с банковских счетов. Действовала группа с 2013 года.

"За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей", - отметила Ирина Волк.

По ее словам, помимо банковских счетов преступники также взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегические промышленные предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели обыски по 34 адресам. Они обнаружили и изъяли более 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи. Кроме того, изъяты холодное оружие и денежные средства на сумму около 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время 27 организаторов и участников группы привлечены к уголовной ответственности, из них 19 арестованы судом. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Как уточнили в МВД, в ходе расследования дела в 2017 году были установлены и задержаны еще девять участников преступной группы. Один из них арестован.

Читайте также:

Спецслужбы Норвегии обвинили хакеров из России во взломе почты госслужащих

В Европе создадут структуры по борьбе с "русскими хакерами"

Песков: Москва не спешит обвинять страны в организации хакерских атак