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Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура может уйти в отставку. Решение по данному вопросу будет принято после межсирийских переговоров 20 февраля в Женеве. Как сообщили дипломатические источники в России и Сирии, де Мистура был назначен Пан Ги Муном, чьи полномочия закончились 31 декабря 2016 года. Новому генсеку ООН предстоит решить, в каком формате продолжать работу по Сирии.

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах России и Сирии.

Де Мистура был назначен генсеком ООН Пан Ги Муном, чьи полномочия закончились 31 декабря 2016 года. Новому руководителю организации Антониу Гутеррешу предстоит решить, в каком формате продолжать работу по Сирии. Окончательное решение по де Мистуре будет принять после очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве 20 февраля.

"Стаффан де Мистура не смог проявить себя на этой должности. К тому же я уверен, что сирийский конфликт настолько важен, что генсек должен сам заниматься этой проблемой. Между прочим, так было раньше. Например, Кофи Аннан, будучи генсеком, лично занимался иракской проблемой, у него не было представителей", - сказал бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе, лично знакомый с де Мистурой.

По его словам, на решения спецпредставителя нередко влияли внешние силы. Орджоникидзе отметил, что де Мистура - чиновник ООН, выполнявший указания администрации Барака Обамы, которая уже покинула Белый дом.

Член сирийской правительственной делегации на переговорах в Женеве Мухаммед Хейр аль-Аккам подтвердил, что главной претензией к де Мистуре является несоблюдение им принципа нейтралитета.

"К сожалению, он прилагает куда больше усилий, чтобы удержаться на своем посту, нежели способствует поиску компромисса между сторонами", - сказал представитель Сирии.

Глава сирийской оппозиционной группы "Хмеймим" Ильян Масаад также отметил влияние США на решения де Мистуры.

"Прежде всего он сильно подвержен давлению со стороны США, не организует переговоры в Женеве, когда того требует ситуация, безосновательно тянет время и совершенно не пытается повлиять на "эр-риядскую группу", чтобы та согласилась на формирование единой делегации от оппозиции", - заявил он.

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