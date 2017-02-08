В СКР изучают обстоятельства смерти младенца в Пушкине

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Следственный комитет инициировал проверку после сообщения о гибели двухмесячного младенца в Подмосковье. По неофициальной версии, врачи из-за карантина не приняли мать с больным ребенком. В результате неоказания медпомощи младенец скончался.

Следственный комитет Московской области организовал проведение доследственной проверки по факту смерти младенца в городе Пушкино, передает АГН "Москва".

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время идет опрос очевидцев.

Ранее издание Life сообщило о гибели двухмесячного младенца. Вина за его смерть может лечь на врачей. По одной из версий, женщина обратилась в медучреждение, попросив сотрудников оказать помощь ее ребенку. Однако ей отказали, сославшись на проведение карантина.

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