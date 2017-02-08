В ДНР по горячим следам вышли на подозреваемых в убийстве Гиви

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В ДНР в результате диверсии убит командир ополчения Михаил Толстых. Известный под позывным "Гиви". Власти республики сообщили, что они уже вышли на след предполагаемых исполнителей теракта. Украинские военные тем временем усиливают обстрелы Донбасса.

Первые сообщения о гибели Михаила Толстых появились ранним утром. Несколько часов спустя в ДНР опубликовали официальное заявление, передает "ТВ Центр".

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса", - говорится в сообщении Минобороны самопровозглашенной республики.

Участник боев за Славянск, Иловайск и донецкий аэропорт Михаил Толстых взял позывной "Гиви" в честь деда, участника Великой Отечественной войны. На одного из самых известных командиров ополчения Донбасса неоднократно совершались покушения. Очередное ранение он получил всего несколько дней назад, 1 февраля, во время боя в промзоне Донецка, но от госпитализации отказался. В среду он погиб в результате взрыва в собственном кабинете. На месте происшествия работает следственная группа.

16 октября в Донецке в результате теракта погиб другой известный ополченец, командир батальона "Спарта" Арсен Павлов, "Моторола". В прокуратуре самопровозглашенной республики заявили, что эти два теракта - звенья одной цепи.

Кроме этого, на предложенный план по нормализации обстановки, который предусматривал немедленное прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения, украинские силовики ответили новыми обстрелами. За минувшие сутки их было более 600. Под огнем оказались 14 населенных пунктов, в том числе Сокольники, Фрунзе, Желобок и Калиновка. Есть погибшие и пострадавшие среди ополченцев. Однако, как заявили в командовании ДНР, не все факты попали в отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, ее деятельность уже давно вызывает вопросы у жителей Донбасса.

Самая напряженная обстановка - в пригородах Донецка, где в результате обстрелов разрушены жилые дома и повреждены линии электропередач. А в украинском парламенте тем временем обсуждаюь возможность введения на востоке страны военного положения. Указ об этом должен подписать президент, а утвердить Верховная Рада. Пока предложение не прошло, но судя по тому, что оно появилось, наблюдатели не исключают, что Киев продолжает подготовку к полномасштабной войне в Донбассе.

Командование армии ДНР в начале февраля уже предупреждало, Киев активизирует диверсионную деятельность на территории республики. Последние события свидетельствуют, что от терактов на объектах инфраструктуры они перешли к физическому уничтожению лидеров ополчения.

После гибели Михаила Толстых глава ДНР Александр Захарченко собрал экстренное совещание. Правоохранители республики по горячим следам вышли на предполагаемых исполнителей теракта.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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