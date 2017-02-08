Бельгийские депутаты посетили авиабазу "Хмеймим"

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В Сирии делегации бельгийского парламента показали, как работает российский Центр по примирению враждующих сторон. Европейские политики прибыли на авиабазу "Хмеймим". Там им рассказали, как осуществляются гуманитарные и военные операции, ведутся мирные переговоры. Но больше всего гостей поразило оружие террористов, найденное в освобожденных районах.

Иностранным гостям сразу показывают работу пункта базирования "Хмеймим", сообщает "ТВ Центр". Ключевое звено в деятельности которого сегодня - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"С момента начала существования Центра подписано 1189 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий и 109 заявочных листов. Следующей задачей центра является контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий", - сообщил заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон в Сирии Равиль Мугинов.

Контроль с конца прошлого года стал международным. Россия и Турция - гаранты соглашения о шагах по комплексному разрешению сирийского кризиса мирным путем. В мерах по поддержанию договоренностей участвует и Иран. Ранее специалистам российского Центра по примирению удалось провести уникальную операцию. Беспрецедентная гуманитарная акция по выводу жителей Алеппо спасла более 30 тысяч жизней. Как работает Центр в Алеппо, какие гуманитарные акции проводят наши военные, представители бельгийской делегации увидели своими глазами. До приезда на пункт базирования "Хмеймим" они побывали в освобождённом городе и даже поучаствовали в раздаче продуктовых наборов, которые доставил очередной гуманитарный конвой.

"Благодаря действиям ЦПВС, мы доказали, что можно сделать, опираясь на поддержку международного сообщества, без боевых действий больше, чем применяя авиационную технику, бомбы, минометы. То, что боевики тысячами уходят из мест, которые они занимали, подтверждает, что вопрос можно решить даже путем переговоров", - полагает заместитель командующего российской группировкой войск в Сирии Владимир Жаров.

Однако до наступления мира в Арабской республике все решал тяжёлый калибр. Пулеметы, минометы, взрывчатку обнаружили наши военные в Алеппо, Пальмире и других городах. Этим оружием истребляли мирное население.

Автоматы, пистолеты, средства связи и видеонаблюдения - в пункте "Хмеймим" устроена своеобразная экспозиция. Только это уже не кустарное производство, а серийное, с заводской маркировкой. Представленные здесь образцы оружия сделаны в странах ЕС, говорят военные.

Бельгийские парламентарии все увиденное сфотографировали, услышанное записали. Глава делегации Филипп Девинтер неоднократно подчеркивал, что Евросоюз занимает неправильную позицию в сирийском конфликте.

"Россия - сейчас единственная страна в мире, которая оказывает реальную помощь народу Сирии. Мне стыдно признать, что европейские страны, в отличие от России, только говорят, но не оказывают никакой поддержки. Точнее, эта поддержка весьма сомнительна. Мне даже в некотором роде стыдно, что я европеец. В наших СМИ много информационных вбросов с негативной оценкой действий России. Мы расскажем все то, что мы увидели своими глазами", - заявил депутат.

На прощание - русские хлеб-соль. Быстрый обед в солдатской столовой - у европейской делегации плотный график. Бельгийцы планируют посетить ещё несколько сирийских городов.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр". Авиабаза "Хмеймим", Сирия.