Собянин: московская "оборонка" активно модернизирует производство

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Москва создает условия для модернизации и переоснащения промышленных предприятий. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На московском научно-производственном предприятии "Салют" после масштабной модернизации заработал сборно-монтажный цех. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Салют" - производитель радиолокационных станций, средств сбора и обработки информации. Предприятие входит в состав крупного концерна. Это объединение, помимо выполнения контрактов по гособоронзаказу, будет участвовать в реализации важных для Москвы проектов, в том числе развитие речного транспортного сообщения и системы экологического мониторинга водоемов города.

"Мы активно поддерживаем московские предприятия. Для того, чтобы прекратить всякие разговоры о выводе промышленности из Москвы, мы дали объемы возможного строительства на промышленных площадках, максимальные, которые только можно, по 15 тысяч на гектар, это выше, чем средняя плотность вообще застройки Москвы, для того, чтобы предприятия сами уже могли планировать и реализовать свои проекты, не останавливаясь на градостроительной документации и не ходя по кабинетам чиновников, зная четко свою перспективу", - сказал Собянин.