В России готовятся к Всемирному фестивалю молодежи и студентов

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Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в октябре в Сочи. Подготовка к нему уже ведется.

В России полным ходом идет подготовка к 19-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Он стартует в октябре этого года в Олимпийском парке Сочи, передает "ТВ Центр".

Фестиваль молодёжи и студентов - крупнейшее международное событие. В его рамках проходят спортивные соревнования, политические семинары, концерты, а также обязательное красочное шествие делегаций со всего мира. Предстоящий форум уже третий для нашей страны. До этого Москва принимала фестиваль в 1957 и 1985 годах.

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