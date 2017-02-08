Азербайджан заявил об уничтожении армянских огневых точек в Нагорном Карабахе

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Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении огневых точек и инженерных сооружений Армении в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, азербайджанские военные ответили на обстрелы со стороны армянских вооруженных сил.

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили огневые позиции и инженерные сооружения Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Министерства обороны.

По данным ведомства, армянские военные накануне обстреляли азербайджанские позиции, используя крупнокалиберное оружие, минометы и пушки.

"Ответным огнем наших подразделений были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки противника", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве не исключили, что своими обстрелами армянская сторона намеревалась отвлечь внимание и осуществить диверсию на другом направлении фронта. Однако, в результате ответных действий военные Армении были вынуждены отступить. По данным Минобороны Азербайджана, противник понес потери. Со стороны азербайджанских вооруженных сил потерь нет.

В свою очередь, в Министерстве обороны Армении сообщили о 80 нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана. По данным ведомства, по позициям армянских вооруженных сил было произведено более 850 выстрелов, в том числе из минометов и артиллерийских орудий. В министерстве отметили, что потерь со стороны Армении нет.

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