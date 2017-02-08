Губернатор Белгородской области собрался на седьмой срок

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко опроверг сообщения о своей отставке. По его словам, срок полномочий истекает только в октябре 2017 года и ничто не мешает ему баллотироваться на очередной, уже седьмой, срок.

Белгородский губернатор Евгений Савченко не намерен уходить в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду. По его словам, сообщения об этом является "чьими-то домыслами", пишет ТАСС.

По словам Савченко, срок его полномочий истекает в октябре и он намерен баллотироваться на очередной срок.

Ранее в среду СМИ сообщили, что следующими в череде губернаторских отставок могут стать глава Карелии Александр Худилайнен и Евгений Савченко.

Ранее на этой неделе о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, днем позже аналогичное заявление сделал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Евгений Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 года. Дважды он назначался руководителем региона - в 1993 и 2007 годах, и четырежды побеждал на прямых выборах.