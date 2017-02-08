Москва разочарована выдачей блогера Лапшина Азербайджану

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Блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан, могут помиловать и отпустить на свободу. О такой возможности заявил источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией. Для помилования он должен публично принести извинения за нарушение законов Азербайджана.

Российского блогера Александра Лапшина экстрадировали из Белоруссии в Азербайджан. Спецрейс приземлился поздно вечером, молодого человека из аэропорта доставили в изолятор Службы госбезопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лапшина, который также является гражданином Израиля, задержали в декабре по запросу Баку. Блогера обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха, якобы его поездки не были согласованы с властями Азербайджана.

В российском МИД назвали недопустимым экстрадицию россиян в третьи страны, а также выступили против преследования журналистов и частных лиц за посещение той или иной территории. В среду со Смоленской площади последовало еще одно заявление - там заявили, что разочарованы решением Минска выдать Лапшина Азербайджану, назвав такой шаг "не соответствующим духу союзнических отношений".