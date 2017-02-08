Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья

Теги: госдума Законопроект жилье

Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока приватизации.

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки о введении бесплатной приватизации жилья бессрочно для всех категорий граждан, передает "ТВ Центр".

С такой инициативой ранее выступила фракция "Единой России". Законопроект предусматривал продление приватизации лишь до 2020 года и только для отдельных категорий населения. Еще одну важную социальную тему - ликвидацию долгов по зарплате в регионах - депутаты намерены обсудить в рамках "Правительственного часа" с вице-премьером Ольгой Голодец.

Читайте также:

Госдума в окончательном чтении декриминализировала побои

Депутат Госдумы предложил пожизненно лишать прав за непропуск скорой