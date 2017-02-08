В Крыму без света остаются более 9 тысяч человек в 49 населенных пунктах

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В Крыму без света остаются около девяти тысяч человек, проживающих в 49 населенных пунктах. О сроках восстановления энергоснабжения не сообщается.

В Крыму без энергоснабжения из-за сильного ветра остаются более девяти тысяч человек, проживающих в 49 населенных пунктах, передает ТАСС.

В среду на полуострове действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, он сохранится до утра 10 февраля.

Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании "Крымэнерго" пока не называют.

Ранее сообщалось о нарушении электроснабжения в 27 населенных пунктах.

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