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Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины. По данным российского посольства в Нигерии, похищены семеро россиян и один украинец. Диппредставительство обратилось к нигерийским властям с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

Нигерийские пираты захватили в заложники семерых моряков из России и одного украинца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское посольство в Нигерии.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.

В диппредставительстве сообщили, что в связи с похищением обратились к властям Нигерии для содействия в установлении местонахождения моряков.

Нападение на судно произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана корабля начала стрелять в ответ.

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