Песков прокомментировал убийство комбата Гиви
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Попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе назвал Дмитрий Песков убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви". По его словам, в Кремле надеются, что тем, кто стоит за этим убийством, не удастся привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
Убийство командира батальона "Сомали" в Донецке Михаила Толстых, известного как "Гиви", является попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле надеются, что в регионе имеется определенный запас прочности и тем, кто стоит за этим убийством, "не удастся привести к дальнейшей эскалации, потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной". Слова Пескова приводит агентство ТАСС.
В то же время он отверг причастность России к этому преступлению. По словам представителя Кремля, об этом не может быть и речи.
Командир "Сомали" Михаил Толстых был убит в среду утром в своем кабинете на базе батальона. По зданию был произведен выстрел из огнемета "Шмель".
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