Навальный и Офицеров получили условные сроки

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Ленинский районный суд приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес". Предприниматель Петр Офицеров получил четыре года условно. Обоих фигурантов также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Такое решение принял Ленинский районный суд Кирова после повторного рассмотрения дела о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес".

"5 лет условно", - написал оппозиционер в своем Twitter.

Второй фигурант дела - Петр Офицеров - получил четыре года условно. Кроме того, Навального и Офицерова обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Таким образом Навальный, по закону о выборах президента, не сможет в ближайшие 10 лет претендовать на пост главы государства, если его судимость не будет снята.

Первый раз Ленинский суд Кирова вынес приговор по делу Кировлеса 18 июля 2013 года. Суд признал Навального и Офицерова виновными в хищении лесопродукции у предприятия на сумму 16 миллионов рублей. Фигуранты получили реальные сроки, однако затем Кировский областной суд заменил их на условные.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека, который встал на сторону заявителей. ЕСПЧ постановил, что фигуранты дела Кировлеса получили сроки за действия, неотличимые от законной предпринимательской деятельности. То есть российский суд допустил "произвольное толкование закона", нарушив при этом права подсудимых.

В связи с решением ЕСПЧ Верховный суд России возобновил производство по делу и отменил оглашенный ранее приговор. Новое рассмотрение дела в Ленинском районном суде Кирова началось 5 декабря 2016 года.