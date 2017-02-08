В Зеленограде приемная мать отозвала иск о возврате 10 детей

Теги: Общество зеленоград дети приемные дети

Многодетная мать Светлана Дель отказалась обжаловать действия органов опеки и полицейских, в котором ранее попросила признать незаконным изъятие у нее приемных детей.

Приемная мать Светлана Дель отозвала иск о возврате десяти изъятых из семьи детей, передает АГН "Москва".

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи в Зеленограде десять детей, многие из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Уголовные дела возбуждены против отца, а также по факту халатных действий должностных лиц органов опеки.

В настоящее время дети проходят курс реабилитации. Как сообщил глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, после этого будет решена их дальнейшая судьба. По его словам, дети могут попасть в новую приемную семью, пойти на усыновление или будут проживать в детском центре.

Читайте также:

В Зеленограде из-за систематических унижений повесился подросток