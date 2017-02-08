Путин предрек России прекрасное будущее

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Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Он заявил, что достижения российской науки являются не только национальным, но и мировым достоянием. По мнению президента, Россию неизбежно ждет прекрасное будущее.

Президент России Владимир Путин вручил молодым ученым премии президента в области науки и инноваций, передает "ТВ Центр".

Лауреатами стали семь исследователей за разработки в ядерной физике, математике и медицине. Глава государства поздравил собравшихся с Днем науки. И отметил, что традиции и достижения российских ученых – это не только общенациональное, но и мировое достояние. В конце прошлого года, напомнил Путин, была принята стратегия научно-технологического развития. В ней особое внимание уделено поддержке молодых исследователей. Они, подчеркнул президент, уже вносят свою лепту в создание новых знаний и предлагают немало оригинальных решений.

"Сегодня перед Россией и всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечения экологической, биологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий. Известно, что высокие достижения в любом научном направлении открывают дороги к новым прорывным идеям. Это доказывает деятельность наших лауреатов, которые смело идут по не пройденному пока никем пути, опираются на лучшие традиции ведущих научных школ. Хотел бы искренне поблагодарить вас за труд и упорство, за энергию и волю, за дерзость научного поиска, за веру в свое призвание и, конечно, за результаты, которых вы добились. Позвольте пожелать вам новых успехов", - сказал Путин.

Президент добавил, что фундаментальные основы, на которых стоит Россия, не оставляют сомнений в неизбежности прекрасного будущего у страны.

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