Собянин назвал важным для города взаимодействие с ОНФ

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Сергей Собянин назвал важным для городского правительства взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. В среду мэр встретился с представителями ОНФ.

Сергей Собянин встретился с московским активом Общероссийского народного фронта. Эксперты ОНФ передали мэру пакет предложений по улучшению социальной политики, сообщает "ТВ Центр".

"Я очень благодарен "фронтовикам" за большой объем информации, который они дают нам для решения тех или иных важных для Москвы и москвичей проблем. Это касается и транспорта, и работы с некоммерческими организациями, и вопросов развития образования, медицины, социальной поддержки", - заявил мэр.

Представители ОНФ передали Собянину свои предложения. Об этом сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.