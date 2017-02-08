В Москве определили победителей конкурса социальных квестов

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Победителей конкурса социальных квестов "Флагман" определили в Москве. Последний этап был посвящен Году экологии и защите природы.

В Москве проходит финал всероссийского конкурса квестов под названием "Флагман", передает "ТВ Центр". Это социальный проект, цель которого в игровой форме научить детей и подростков проявлять гражданскую активность и находить решение общественно-значимых проблем. Так, например, заключительная игра посвящена Году экологии и защите природы. Итоговый квест проходит на катке в Парке Горького. В нем участвуют 30 команд школьников и студентов.