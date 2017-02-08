15:14, 08 февраля 2017

Москва создает условия для модернизации и переоснащения промышленных предприятий

Теги:  собянин  Экономика  мэр  москва  промышленность

Москва не только поддерживает, но и модернизирует свои предприятия. В частности, в столице активно строят на промышленных площадках, а технопаркам предоставляют внушительные льготы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, когда осматривал концерн "Салют" - одно из старейших предприятий в городе, которое всегда работало на "оборонку". Но теперь занимается и разработками, которые необходимы мирному городу.

Здесь по-больничному чисто и светло! Но сотрудники в стерильных халатах держат в руках не шприцы, а паяльники. Именно так выглядит новый заводской цех научно-производственного предприятия "Салют". В столице это одна из передовых площадок оборонпрома, которую не только не планируют сворачивать, но расширяют, передает "ТВ Центр".

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"Мы активно поддерживаем московские предприятия. Чтобы прекратить всякие разговоры о выводе промышленности из Москвы, мы дали объемы возможного строительства на промышленных площадках - максимальные, которые только можно. По 15 тысяч на гектар, это выше, чем средняя плотность застройки Москвы. Чтобы предприятия уже сами могли планировать и реализовать свои проекты, не останавливаясь на градостроительной документации и не ходя по кабинетам чиновников", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Салют" работает над самыми важными оборонными заказами. Основная продукция - радиолокационные станции и системы обработки информации для ВМФ России. Антеннами, произведенными на этом предприятии, оснащены самые известные отечественные военные корабли – "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов". Один из главных параметров для выпускаемой тут продукции - надежность. Каждая электронная деталь проходит многоступенчатый контроль качества. Работоспособность проверяют специальные машины.

"Существуют печатные платы повышенной плотности. На них стоят очень маленькие компоненты и вручную их проверять очень тяжело. Данная машина позволяет проверить полностью в автоматическом режиме очень быстро", - рассказал инженер-конструктор Владислав Самойлов.

Однако предприятию, как показывает практика, вполне по силам гражданский сектор. На вооружении многолетний опыт и отлично организованная производственная цепочка от эскиза до готовых изделий.

"Мы можем предлагать какие-то решения для систем сотовой связи, систем радиорелейных линий. Гражданская продукция, она, как правило, уровнем гораздо ниже, и нам проще перейти на уровень ниже, чем то, что требуют военные - всегда более сложную технику", - сообщил начальник сектора перспективных разработок "Салют" Матвей Витков.

Планы по расширению гражданского сектора у "Салюта" наметились грандиозные. Презентация перспективных разработок занимает целый выставочный зал. Здесь беспилотники для пожарной службы, медицинское оборудование и даже проект мобильной станции скорой помощи на реке. Мэру столицы показывают проекты, которые могут быть реализованы специально для Москвы. И город намерен пойти навстречу этим планам.

"Мы начали активно внедрять льготные режимы технопарков, индустриальных парков, промышленных зон. Слава богу, что вы включаетесь в это движение. Сегодня уже 49 таких специализированных территорий в Москве. По сути это новое дыхание промышленности Москвы", - сказал Собянин.

В НПП "Салют" намерены значительно расширить свои производственные мощности. Получив статус технопарка и индустриально-промышленной зоны, концерн уже в среднесрочной перспективе обеспечит работой  около 800 жителей столицы.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".

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