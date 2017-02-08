Навальный вновь признан виновным по делу Кировлеса
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Ленинский районный суд Кирова признал Алексея Навального виновным по делу о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес". Также виновным признан предприниматель Петр Офицеров. Таким образом Навальный не сможет принять участия в президентских выборах 2018 года, если суд не снимет с него судимость.
Алексея Навального и Петра Офицерова признали виновными по делу о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес". Это следует из мотивировочной части приговора, которую зачитал судья Ленинского районного суда Кирова.
"Навальный организовал хищение чужого имущества", - сказал судья.
"Навальный организовал". Ясно. Обвинительный приговор", - прокомментировал в своем Twitter оппозиционер.
Таким образом, объявивший о начале предвыборной кампании Алексей Навальный не сможет принять участие президентской гонке-2018.
"Согласно закону о выборах, осужденный по тяжкой статье - а статья 160 Уголовного кодекса России является тяжкой - лишается права баллотироваться", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова.
По закону о выборах президента, лица, осужденные за тяжкое преступление, не могут быть избраны до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.