Навальный вновь признан виновным по делу Кировлеса

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Ленинский районный суд Кирова признал Алексея Навального виновным по делу о хищении 16 миллионов рублей у предприятия "Кировлес". Также виновным признан предприниматель Петр Офицеров. Таким образом Навальный не сможет принять участия в президентских выборах 2018 года, если суд не снимет с него судимость.