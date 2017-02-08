Возможный виновник ДТП с восемью погибшими в Новой Москве арестован

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Предполагаемый виновник ДТП в Новой Москве арестован до 1 апреля. В результате аварии на Варшавском шоссе, которое произошло на прошлой неделе, погибли восемь человек.

Тверской суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, в результате которого погибли восемь человек. Следствие полагает, что мужчина выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Об этом сообщает "ТВ Центр".

ДТП произошло неделю назад на Варшавском шоссе. При движении в сторону области около деревни Коротыгино автомобиль Toyota столкнулся с микроавтобусом, который впоследствии загорелся. В результате аварии погибли пятеро пассажиров минивэна, а также водитель и двое пассажиров автомобиля УАЗ. Четыре человека с различными травмами были госпитализированы.