Как пережить зиму без визитов к травматологу

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Мороз прошелся по Москве и москвичам на этой неделе. Из-за резкого похолодания более 20 горожан получили серьёзные травмы. Большинство пострадавших не выдержали резких перепадов давления и, выйдя на улицу, просто не смогли удержаться на ногах. А кто-то, вероятно, не обратил внимание на термометр: оделся слишком легко и получил обморожения.

Травмпункт городской больницы имени братьев Бахрушиных принимает пациентов 24 часа в сутки. Особенно людно тут зимой. Причина - сезонное повышение травматизма. Ведь на тротуарах и пешеходных дорожках, как бы их хорошо не чистили, все равно временами очень скользко, отмечает "ТВ Центр". Лучевые переломы костей ног и рук, вывихи коленных и плечевых суставов — с такими травмами зимой сюда обращаются ежедневно. Но самые частые травмы, говорят медики, растяжения и ушибы.

Зима в столице в этом году выдалась холодная и снежная. Несмотря на то, что коммунальные службы со своей работой, в целом, справляются, и тротуары от снега очищены, опасность падения все равно есть.

А ведь, чтобы не попасть к травматологу, достаточно быть внимательным и в сезон гололедицы соблюдать простые рекомендации. Надевать удобную одежду и нескользящую обувь. Дамам лучше временно отказаться от высоких каблуков. По улицам передвигаться с максимальной осторожностью. Дороги переходить только в обозначенных местах. На подъемах и спусках желательно держаться за перила и поручни. И главное - не спешить. Из дома лучше выйти заранее. И тогда не придется терять время в травмпункте, или, что еще хуже, получив перелом - в больнице.

Андрей Сидоренко, Наталья Епифанова, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".