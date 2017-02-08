В московском метро стартовал второй конкурс музыкантов

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Московский метрополитен снова ищет таланты. Музыканты, получившие лицензии в прошлом году, уже давно радуют пассажиров своими выступлениями в классической и эстрадной манере. Чтобы послушать некоторых из них москвичи специально приходят в метро. Теперь жюри выберет еще 200 коллективов из более чем тысячи претендентов.

Они идут на прослушивание на глазах у конкурентов и под их же звуки. Кто с гитарами, кто с виолончелями. Ощущение человека со стороны - будто гигантский оркестр отправляется на гастроли. Ан нет, путь не такой дальний. Все они мечтают попасть в метро. Но для этого им предстоит пройти через экзаменаторов, узнал "ТВ Центр".

"Музыка в метро" - первый в России проект подобного масштаба. Количество заявок на участие перевалило за тысячу. Среди желающих как новички, так и профессионалы. Жюри в замешательстве. Говорят, уровень исполнителей настолько высок, что люди начнут опаздывать на работу.

Несмотря на то, что выступление в метро - дело специфическое, требует особой аппаратуры, претенденты на участие в проекте эту самую аппаратуру перепевают.

"Вас слышно акустически громче, чем идет из усилка!" – отмечает один из членов жюри Родион Газманов.

Споры с членами жюри - жесткий. Отбор и, как результат, работа в метро - для всех этих музыкантов сейчас предел мечтаний!

"Это хороший поиск аудитории. Если это можно будет делать официально, это будет очень здорово. Потому что когда музыкант приходит просто играть в метро, все равно какие-то опасения есть", - говорит музыкант Антон "Томми".

Но конкурсанты не знают, что у членов жюри уже есть свои установки. "Наверное, предпочтение сейчас отдается больше тем, кто сейчас выступает ансамблем, потому что это и веселее. И, с другой стороны, просто громче. Но есть и инструменталисты замечательные, которые одни выступают", - считает Газманов.

Судя по тому, с какой скоростью в интернете расходятся видеоролики, сделанные в московском метро, здесь звездой может стать каждый. Прослушивания музыкантов продлятся до конца недели. В начале весны их увидят и услышат все желающие.

Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Москва.

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