Голодец вновь опровергла обсуждение повышения пенсионного возраста

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Правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста. На эту тему нет ни одного проектного документа, заявила в Госдуме вице-премьер правительства Ольга Голодец.

В России четвертый год подряд наблюдается рост рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с депутатами Госдумы. В связи с этим растет и дефицит мест в школах России. Он уже составляет порядка 6 миллионов, отмечает "ТВ Центр".

По словам вице-премьера, в 2014 году в России было 13 миллионов школьников, а к 2020 году эта цифра достигнет 19 миллионов человек. Правительство занимается решением проблемы и реализует программу ввода новых школьных мест. Однако этих мер недостаточно и темпы нужно увеличивать, заявила Голодец.

"Вот этот дефицит, который мы сегодня испытываем, а он оценивается в 6 миллионов ученических мест. Сюда входят и ветхие школы, и аварийные школы. Мы приступили к программе, и в прошлом году на реализацию этой программы было выделено 25 миллиардов рублей. За счет федеральных и региональных средств нам удалось ввести 167 тысяч мест, нам надо увеличивать темпы", - заявила она.



Ольга Голодец ответила на вопросы и критику со стороны депутатов. Представителей фракции КПРФ интересовало, как правительство намерено решать проблему ликвидации долгов по зарплате в регионах. По словам Голодец, задолженность сокращается. В этом году эта цифра была снижена до 2,7 миллиарда рублей. Партия "Справедливая Россия" передала вице-премьеру пакет документов, посвященных социальной политике, а депутаты от "Единой России" подняли проблему помощи обеспечения детского отдыха.

Целый ряд вопросов касался поддержки пенсионеров. Представители фракции ЛДПР вновь подняли тему о повышении пенсионного возраста. Ольга Голодец ответила однозначно, что этот вопрос в правительстве не обсуждается.