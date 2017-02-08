В ДНР объявили трехдневный траур по комбату Гиви
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур в связи с гибелью комбата ополчения Михаила Толстых (Гиви). По словам представителя администрации главы ДНР, похороны Толстых состоятся в пятницу 10 февраля.
В самопровозглашвнной Донецкой народной республике объявлен траур в связи с гибелью комбата Михаила Толстых. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя администрации главы ДНР.
"Указом номер 23 завтра, послезавтра, сегодня объявлен траур, похороны будут в пятницу", - сказала она.
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых был убит в среду утром в своем кабинете на базе батальона. По зданию выстрелили из огнемета "Шмель".
В ДНР не исключили, что убийство Толстых было организовано украинскими спецслужбами. В частности, по данным оборонного ведомства республики, к нападению может быть причастен советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
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