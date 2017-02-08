Полиция задержала около 40 нелегалов в Балашихе

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Полицейские провели рейд по рынкам и складам в подмосковном городе Балашиха. В результате операции были задержаны около 40 нелегалов. Им грозит штраф, а также выдворение из России.

Правоохранительные органы Московской области провели рейд по рынкам и складам в Балашихе, в ходе которого были задержаны около 40 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает "Русская планета".

Всего полицейскими было составлено более 160 административных протоколов. Нелегалы будут оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, а также им грозит выдворение из нашей страны за незаконную трудовую деятельность и нарушение миграционного законодательства.

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