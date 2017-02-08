В России каждый третий выпускник вуза работает не по профессии

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Треть всех выпускников российских высших учебных заведений трудятся не по своей специальности. К такому выводу пришла профессор Елена Варшавская.

Почти 30% окончивших вузы россиян работают на должностях, не связанных с их основной специальностью. Об этом сообщает "МИР-24" со ссылкой на исследование "Где и кем работают высокообразованные россияне" профессора Елены Варшавской.

При этом чаще всего по профессии трудятся медики (19 из 20 выпускников), а реже всего – обучавшиеся по направлению "Сельское и рыбное хозяйство".

Руководящие должности в нашей стране занимает каждый шестой выпускник вуза. У большинства из них диплом инженера.

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