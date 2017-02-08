В МВД Украины предрекли лидерам ДНР и ЛНР судьбу ополченца Гиви

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Лидеров ДНР и ЛНР может ждать судьба комбата Гиви, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По его словам, главам самопровозглашенных республик стоит подумать об этом и сдаться.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк пригрозил лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому судьбой командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, который известен как Гиви. Утром в среду стало известно о его гибели.

В связи с этим он посоветовал главам ДНР и ЛНР сдаться, пока не поздно, пишет "Ридус". При этом Шкиряк подчеркнул, что ему неизвестно, кто стоит за убийством ополченца.

Ранее в администрации Захарченко заявили, что в ДНР объявлен трехдневный траур в связи с гибелью комбата. Похороны Михаила Толстых намечены на 10 февраля.

Комбат Гиви был убит утром 8 февраля в своем кабинете на базе батальона. По зданию выстрелили из огнемета "Шмель". В ДНР отметили, что за убийством Толстых могут стоять украинские спецслужбы. В частности, к нападению может быть причастен Зорян Шкиряк, рассказали в оборонном ведомстве республики.

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